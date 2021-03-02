Банкротство вне суда или по суду

С недавних пор банкротство стало выходом для тех, кто накопил слишком много долгов, и не смог по ним расплатиться.

Эта процедура не самая приятная, однако зачастую единственная, способная решить проблемы с финансами. Процедура банкротства физлиц в Москве и других городах России регулируется на законодательном уровне. Распространяется она практически на все виды задолженностей, кроме алиментов или возмещения денег за вред, причиненный жизни или здоровью. В этих случаях банкротство не будет работать. Возможно ли объявить себя банкротом без суда? В случае, когда человек понимает, что не сможет погасить долги в установленный срок, он может задуматься о том, чтобы объявить о своем банкротстве. Для этого можно обратиться к юристам, или же сделать это самостоятельно. Один из вариантов – обратиться с заявлением в МФЦ. В заявлении нужно указать все свои долги. Но здесь важно, чтобы в отношении должника не было возбуждено исполнительное производство. Этот вариант поможет избежать суда. В остальных случаях процедура банкротства будет проходить через суд. Судебное банкротство Многие считают, что банкротство решит все проблемы, но это далеко не так. У этой процедуры есть и плюсы, а есть и минусы. Среди положительных сторон банкротства можно назвать избавление от долгов. Проценты и пенни перестанут расти. В результате процедуры у должника не могут забрать жилье либо потребовать сверх того, что он имеет в собственности. Однако стоит понимать, что банкротство негативно скажется на репутации человека, а также испортит кредитную историю – в будущем получить новый кредит будет очень непросто, а может и невозможно. Банкротство по суду обойдется недешево. Статус банкрота присваивается на пять лет, по решению суда полноправно распоряжаться своими средствами он не может. Признанный банкротом человек не может занимать должность руководителя или управляющего юридического лица в течение трех лет. Кроме того, во время судебных процедур человеку могут запретить выезжать из страны. Сама процедура проходит в несколько этапов. С момента подачи заявления может и до полного завершения может пройти немало времени. Суд рассматривает дело и выносит решение в срок от 15 дней до трех месяцев. После этого начинается непосредственно сама процедура, которая также может развеваться по-разному. Несомненно, банкротство может стать решением проблем, связанных с долгами, но нужно взвесить все плюсы и минусы и разобраться в нюансах. ООО «Банкрот Консалт», ОГРН 1027704015448

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