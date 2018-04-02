21 млн сэкономленных средств бюджета Тагила пойдут на приоритетные проекты (ВИДЕО)

Сумму сообщил замначальника экономического управления администрации города Ринат Сулейманов. На договорах, заключенных согласно 44-ому федеральному закону, удалось сберечь 21 млн рублей.

Муниципальные заказчики смогут перераспределить эти деньги под актуальные нужды, например, закупку работ или товаров, отмечает «Тагил-ТВ».