21 млн сэкономленных средств бюджета Тагила пойдут на приоритетные проекты (ВИДЕО)
2 апреля, 17:35Экономика
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В администрации Нижнего Тагила сообщили об итогах государственных закупок в начале 2018 года. Экономия бюджета составила 21 миллион рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сумму сообщил замначальника экономического управления администрации города Ринат Сулейманов. На договорах, заключенных согласно 44-ому федеральному закону, удалось сберечь 21 млн рублей.
Муниципальные заказчики смогут перераспределить эти деньги под актуальные нужды, например, закупку работ или товаров, отмечает «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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