Экономический потенциал Краснодарского края презентован в ТПП РФ (ВИДЕО)

Губернатор рассказал о том, что сейчас в основе развития Краснодарского края лежит стратегия «Кубань-2030». Согласно ей, к 2030 году валовый региональный продукт краснодарского края должен увеличиться с 2,5 трлн рублей до 5 трлн рублей.

Одни из главных задач региона – реализация программы импортозамещения и развитие переработки сельхозпродукции. ТПП оказывает содействие в привлечении инвесторов.

В приоритете стоит вывод на рынок малых и средних производителей. Для этого необходимо реализовать сеть сбыта, которая примет их.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин сообщил, что в Краснодарском крае ведется сбор и доработка создаваемых в регионе проектов.