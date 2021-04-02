Фасад суда Тагилстроевского района Нижнего Тагила отремонтируют за 5 миллионов

Средства на ремонт будут выделены из федерального бюджета. Заказчиком по тендеру выступает Управление Судебного департамента в Свердловской области.
Согласно смете, подрядчик обязуется выполнить работы по установке вентилируемого фасада из керамогранита, заменить двери и взять на себя все погрузочно-разгрузочные работы по доставке материалов.
По договору выигравшая конкурс организация будет обязана соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима. Назначить ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.
Кроме того, в ходе проведения работ исполнитель обязуется обеспечить:
Гарантия на все выполненные работы должна быть не меньше пяти лет. Она распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполняемые подрядчиком по контракту.
Заявки на конкурс принимаются до 7 апреля 2021 года.
Приемка работ производится в течение трех дней, при отсутствии замечаний к качеству, после подтверждения администратором суда выполненных объемов.