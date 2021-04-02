Фасад суда Тагилстроевского района Нижнего Тагила отремонтируют за 5 миллионов

Фасад суда Тагилстроевского района Нижнего Тагила отремонтируют за 5 миллионов
Сегодня, 08:36ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Объявлен конкурс на капитальный ремонт фасада Тагилстроевского районного суда на улице Металлургов, 40 в Нижнем Тагиле. Начальная стоимость контракта составит пять миллионов рублей.

Средства на ремонт будут выделены из федерального бюджета. Заказчиком по тендеру выступает Управление Судебного департамента в Свердловской области.

Согласно смете, подрядчик обязуется выполнить работы по установке вентилируемого фасада из керамогранита, заменить двери и взять на себя все погрузочно-разгрузочные работы по доставке материалов.

Фото:Яндекс.Карты

По договору выигравшая конкурс организация будет обязана соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима. Назначить ответственное лицо за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил.

Кроме того, в ходе проведения работ исполнитель обязуется обеспечить:

  • требования об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;
  • чистоту и порядок на объекте, при выполнении работ;
  • доступ на объект представителям заказчика, контрольных и надзорных органов, а также исполнение их требований и предписаний.

Гарантия на все выполненные работы должна быть не меньше пяти лет. Она распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполняемые подрядчиком по контракту.

Заявки на конкурс принимаются до 7 апреля 2021 года.

Приемка работ производится в течение трех дней, при отсутствии замечаний к качеству, после подтверждения администратором суда выполненных объемов.

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