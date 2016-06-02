Индивидуальным предпринимателям Нижнего Тагила, прекратившим деятельность, ПФР напоминает о необходимости снятия с учета

Специалисты Пенсионного фонда рекомендуют сделать это, чтобы не накапливать долги по страховым взносам. Это связано с законодательством: сейчас ИП, даже не осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан подавать документы в налоговую инспекцию. Кроме того, отсутствие доходов и фактической предпринимательской деятельности не освобождает ИП от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России.

Также специалисты напоминают, что при отсутствии отчетности от предпринимателя, страховые взносы рассчитываются автоматически по самому максимальному тарифу. В 2014 году этот показатель свыше 138 000 рублей, в 2015 - свыше 148 000, а в 2016 году показатель поднимается до почти 155 000 рублей.

О своем желании прекратить деятельность предприниматель обязан сообщить в налоговые органы самостоятельно. И обязанность уплачивать взносы снимается с предпринимателя только после появления записи в ЕГРИП о закрытии организации.

Необходимость уплаты взносов связана с будущим назначением пенсии гражданину. От суммы, внесенной в Пенсионный фонд, напрямую зависит размер будущей пенсии. Также необходимо отметить, что пенсионные права у индивидуальных предпринимателей формируются только при условии уплаты страховых взносов в ПФР сообщают в Управлении Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе.