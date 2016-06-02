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Индивидуальным предпринимателям Нижнего Тагила, прекратившим деятельность, ПФР напоминает о необходимости снятия с учета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Индивидуальным предпринимателям Нижнего Тагила, прекратившим деятельность, ПФР напоминает о необходимости снятия с учета

2 июня 2016, 09:50Экономика
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