В Нижнем Тагиле проводится техническая инвентаризация газовых сетей с целью дальнейшего решения их судьбы

По результатам инвентаризации будет составлена необходимая техническая документация с последующей регистрацией права муниципальной собственности на сети газораспределения. Ориентировочные сроки окончания работ запланированы на осень 2016 года. После этого будет сформирован окончательный перечень газовых сетей, принадлежащих муниципальному образованию город Нижний Тагил, сообщает пресс-служба Администрации города.

После оформления всех документов и регистрации права муниципальной собственности будут обсуждаться варианты передачи газовых сетей по договору аренды, концессионному соглашению, либо их продажа рассказали журналистам TagilCity.ru в Администрации Нижнего Тагила.

TagilCity.ru напоминает о том, что в мае Администрация Нижнего Тагила на 49 лет передала в аренду ЗАО«Тагилэнергосети» городской электросетевой комплекс. Сумма сделки составила миллиард рублей.

Судьба газовых сетей будет решена после их полной инвентаризации. О том, какой будет сделка, если Администрация города решит продать их или сдать в аренду, читайте на страницах портала TagilCity.ru.