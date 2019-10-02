В Екатеринбурге в следующем году снесут недостроенную гостиницу у цирка

Так как участок под недостроем арендован до 2020 года, то после завершения срока начнутся судебные процессы по сносу здания.

Также мэр упомянул, что земля под гостиницей входит в концепцию «Цирк — ледовая арена» совместно с новой набережной. Однако в проекте гостиница не предусмотрена.