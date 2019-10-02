В Екатеринбурге в следующем году снесут недостроенную гостиницу у цирка
Сегодня, 18:36ЭкономикаФото: скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»
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Мэрия Екатеринбурга планирует снести недостроенную гостиницу «Дели» в 2020 году, рассказал глава города Александр Высокинский в эфире «Эхо Москвы — Екатеринбург».
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Так как участок под недостроем арендован до 2020 года, то после завершения срока начнутся судебные процессы по сносу здания.
Также мэр упомянул, что земля под гостиницей входит в концепцию «Цирк — ледовая арена» совместно с новой набережной. Однако в проекте гостиница не предусмотрена.
Строительство гостиницы «Дели» началось в 1995 году. Она должна была быть первой пятизвёздочной в городе, но её так и не достроили.
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