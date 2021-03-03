Как уменьшить счета за ЖКХ

Как уменьшить счета за ЖКХ

Вчера, 18:22ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Тарифы на услуги ЖКХ в России растут ежегодно — за счет индексации и плановых повышений. С января 2021 года тарифы выросли на сумму, которая зависит от региона проживания: от 3,2% в Мурманской области до 6,5% в Чечне.

Особенно сложно с оплатой счетов приходится в зимнее время. Чтобы не платить пеню и штрафы за просрочку, можно оформить займ даже без проверки кредитной истории на сайте https://zaimi-bystro.ru/approval-rate-without-checking-credit-history/ или воспользоваться одним из способов платить по счетам меньше.

Субсидии и льготы

Семьи, у которых оплата коммунальных услуг отнимает более 22% бюджета, могут претендовать на государственную помощь. Это федеральная норма. Но достаточная для оформления доля дохода отличается в зависимости от региона проживания. В Москве это 10%, а в Омске — 20%. Субсидия выдается в виде денежной компенсации части или полной стоимости коммунальных услуг.

Еще один вид государственной поддержки — льгота. Претендовать на ее получение могут:

  • ветераны труда;
  • инвалиды;
  • многодетные семьи;
  • ветераны войны, чернобыльцы и их семьи;
  • другие категории населения, перечень которых закреплен в федеральном и региональном законодательстве.

Для оформления льготы понадобится паспорт, документ, подтверждающий право получения помощи, например удостоверение многодетной семьи или ветерана труда, а также справка о доходах.

Установка счетчиков

Установив индивидуальный счетчик, потребитель оплачивает только те ресурсы, которые реально потребляются (вода, электричество, газ). При отсутствии приборов учета потребления расход высчитывается исходя из количества людей, зарегистрированных по адресу и общепринятых нормативов. Поскольку государственные нормативы существенно завышены, затраты на установку счетчиков окупятся в течение нескольких лет.

Экономия энергоресурсов

Этот способ экономии требует вложений. В первую очередь можно заменить стеклопакеты на более энергоэффективные, утеплить наружные стены дома или квартиры, поменять лампочки и пользоваться ночными тарифами, цена которых ниже.

Если хочется как можно меньше платить за ЖКХ, стоить заменить котел и систему отопления на ту, в которой используется минимум теплоносителя, или установить источники альтернативной энергии.

Есть масса способов снизить траты на коммунальные услуги. Какой выбрать в конкретном случае, зависит от наличия средств, которые можно потратить на энергоэффективность недвижимости.

Zaimi-bystro.ru

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