Как уменьшить счета за ЖКХ

Тарифы на услуги ЖКХ в России растут ежегодно — за счет индексации и плановых повышений. С января 2021 года тарифы выросли на сумму, которая зависит от региона проживания: от 3,2% в Мурманской области до 6,5% в Чечне.

Особенно сложно с оплатой счетов приходится в зимнее время. Чтобы не платить пеню и штрафы за просрочку, можно оформить займ даже без проверки кредитной истории на сайте https://zaimi-bystro.ru/approval-rate-without-checking-credit-history/ или воспользоваться одним из способов платить по счетам меньше. Субсидии и льготы Семьи, у которых оплата коммунальных услуг отнимает более 22% бюджета, могут претендовать на государственную помощь. Это федеральная норма. Но достаточная для оформления доля дохода отличается в зависимости от региона проживания. В Москве это 10%, а в Омске — 20%. Субсидия выдается в виде денежной компенсации части или полной стоимости коммунальных услуг. Еще один вид государственной поддержки — льгота. Претендовать на ее получение могут: ветераны труда;

инвалиды;

многодетные семьи;

ветераны войны, чернобыльцы и их семьи;

другие категории населения, перечень которых закреплен в федеральном и региональном законодательстве. Для оформления льготы понадобится паспорт, документ, подтверждающий право получения помощи, например удостоверение многодетной семьи или ветерана труда, а также справка о доходах. Установка счетчиков Установив индивидуальный счетчик, потребитель оплачивает только те ресурсы, которые реально потребляются (вода, электричество, газ). При отсутствии приборов учета потребления расход высчитывается исходя из количества людей, зарегистрированных по адресу и общепринятых нормативов. Поскольку государственные нормативы существенно завышены, затраты на установку счетчиков окупятся в течение нескольких лет. Экономия энергоресурсов Этот способ экономии требует вложений. В первую очередь можно заменить стеклопакеты на более энергоэффективные, утеплить наружные стены дома или квартиры, поменять лампочки и пользоваться ночными тарифами, цена которых ниже. Если хочется как можно меньше платить за ЖКХ, стоить заменить котел и систему отопления на ту, в которой используется минимум теплоносителя, или установить источники альтернативной энергии. Есть масса способов снизить траты на коммунальные услуги. Какой выбрать в конкретном случае, зависит от наличия средств, которые можно потратить на энергоэффективность недвижимости. Zaimi-bystro.ru

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter