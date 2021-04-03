Все ради контракта: почему в тагильских школах появляются некачественные продукты?

Продукты по «райским» ценам
Больше всего контрактов на поставку продуктов питания в образовательные учреждения Нижнего Тагила заключило местное ООО «Эдем», руководителем которого является Гюзелия Миначова. В 2020 году количество контрактов организации составило 67 штук на сумму 9,5 млн рублей, при этом больше половины из них (39) были расторгнуты. В 2021 году «Эдем» выиграл уже на 22 торгах и заключил контракты на 3,6 млн рублей. Компания является основным поставщиком продуктов в детские дома и школы-интернаты.
Однако сервис «Спарк Маркер» предупреждает, что «характерной чертой поведения компании на торгах является значительное снижение НМЦК (начальной максимальной цены контракта). В результате чего существует риск приобретения товаров низкого качества».
Например, Нижнетагильская школа-интернат № 1 в январе этого года объявила о закупке продуктов питания по 28 позициям, куда вошли печенье, сахар, кофейный напиток, консервированные огурцы, макаронные изделия и т. д. Начальная цена контракта составляла 216 тысяч рублей. ООО «Эдем» снизило ее до 179 тысяч рублей и выиграло аукцион.
В ту же школу-интернат «Эдем» поставил 11 позиций продуктов (томатную пасту, сыр, сметану, творог, сухофрукты и т. д.) за 54 тысячи рублей, хотя начальная цена контракта была почти 74 тысячи рублей. Также демпингующая компания выиграла торги на поставку мяса в Нижнетагильский детский дом, снизив начальную цену с 433 тысяч рублей до 373 тысяч рублей. А в Нижнетагильский колледж искусств «Эдем» поставил замороженное мясо птицы за 195 тысяч рублей при начальной цене контракта в 355 тысяч рублей.
Всего ООО «Эдем» с 2017 года заключило 49 контрактов со школами, детсадами, колледжами, интернатами, где начальная цена занижена на 25 и более процентов.
Чтобы сэкономить, закупают самое дешевое. О качестве никто не задумывается. В результате по ряду категорий продуктов школьного питания фальсификат может достигать до 70%. На это производителей толкают стремление получить быструю и легкую прибыль и бесконтрольность,поделился мнением с редакцией юрист Сергей Волков.
Поставщик с сомнительной репутацией
Второе место по количеству поставок в образовательные учреждения Нижнего Тагила занимает ООО «Юнитрейд», руководит которой Максим Берегов. За 2020 год компания заключила девять контрактов на сумму 1,2 млн рублей. В этом году поставщик выиграл уже 52 аукциона на 6,4 млн рублей. Такой скачок по количеству заключаемых контрактов произошел из-за того, что в сентябре 2020 года компания была исключена из реестра недобросовестных поставщиков, где находилась с 2018 года.
Сервис «Спарк Маркер» также определяет «Юнитрейд» как демпингующую компанию и советует обратить внимание заказчиков на характеристики поставляемой продукции.
Например, начальная цена контракта на поставку кондитерских изделий в школу-интернат № 1 составляла 48 тысяч рублей. ООО «Юнитрейд» выиграло аукцион, предложив цену в 23 тысячи рублей. Снижение составило больше, чем в два раза. На поставку куриных яиц, туда же в школу-интернат, компания сбавляла цену с 37 до 25 тысяч рублей, на бакалею (крупы, макароны, сахар, чай, джем, консервы и т. д.) — с 268 до 169 тысяч рублей, на овощи — с 22 до 14 тысяч рублей.
Всего ООО «Юнитрейд» за четыре года заключило 21 контракт со значительным снижением начальной цены (25 и более процентов). Основные заказчики компании среди учебных заведений — школы-интернаты, а также средние профессиональные учреждения Нижнего Тагила — педагогические колледжи и железнодорожный техникум.
Дешевые «витамины»
Основным поставщиком «натуральных витаминов» в столовые школ и детдомов является тагильская ООО «Овощи и фрукты НТ» под руководством Оксаны Нурлыгаяновой. В 2020 году компании досталось 40 контрактов на 86 млн рублей, 23 из них были расторгнуты. В 2021 году заключено 13 договоров на поставку овощей и фруктов на 3,9 млн рублей.
Как и две предыдущие организации, «Овощи и фрукты», по данным «Спарк Маркера», демпингует на значительном объеме лотов. «Есть вероятность приобрести товары и продукты у этого поставщика низкого качества», — сообщается на сервисе.
К примеру, начальные цены нескольких контрактов для школ-интернатов и детских домов были снижены ООО «Овощи и фрукты НТ» в два и более раза. На аукционе по закупке семи лотов овощей для школы-интерната № 1 компания победила, снизив цену со 104 до 53 тысяч рублей, трех лотов тропических фруктов (апельсины, бананы, лимоны) — с 95 до 65 тысяч рублей, 480 килограммов яблок — с 96 до 52 тысяч рублей. В последствии эти и еще несколько контрактов были расторгнуты по обоюдному или частичному соглашению сторон.
С 2017 года ООО «Овощи и фрукты НТ» выиграло 20 аукционов, снизив цены на 25% и более. Заказчиком в каждом из этих торгов были школы-интернаты и детские дома.
Из 281 демпингового контракта 165 заключено с учреждениям, где воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей.
Именно на таких аукционах поставщики предпочитают максимально снижать цены на поставку продуктов. Считая, видимо, что на детях в интернатах и детских домах можно сэкономить и поставить им продукты сомнительного качества,считает юрист Сергей Волков.