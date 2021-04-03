Все ради контракта: почему в тагильских школах появляются некачественные продукты?

К примеру, начальные цены нескольких контрактов для школ-интернатов и детских домов были снижены ООО «Овощи и фрукты НТ» в два и более раза. На аукционе по закупке семи лотов овощей для школы-интерната № 1 компания победила, снизив цену со 104 до 53 тысяч рублей, трех лотов тропических фруктов (апельсины, бананы, лимоны) — с 95 до 65 тысяч рублей, 480 килограммов яблок — с 96 до 52 тысяч рублей. В последствии эти и еще несколько контрактов были расторгнуты по обоюдному или частичному соглашению сторон.