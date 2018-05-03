Курс доллара превысил 64 рубля впервые с 11 апреля
3 мая, 06:35Экономика
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Согласно данным Московской биржи, американская валюта впервые с 11 апреля достигла отметки в 64 рубля. Курс европейской валюты вырос до 76,78 рубля.
По состоянию на вечер 2 мая курс доллара поднялся до 64,14 рубля. Это является первым повышением, начиная с 11 апреля, сообщает «Газета.ru».
Согласно прогнозам российских экономистов, курс американской валюты в 2018 году будет колебаться в пределах от 55 до 64 рублей. При этом они не исключают, что цена за доллар может подскочить до 75 рублей.
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