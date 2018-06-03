Работники сферы производства одежды получают самую маленькую зарплату в России

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики , самая маленькая заработная плата в стране у работников, занятых в сфере производства одежды. В месяц сотрудники данной отрасли получают 18 тыс. 679 рублей.

По информации «Известий», самые высокие зарплаты получают работники нефтегазовой отрасли. Там зафиксировано увеличение доходов на 20%. В среднем по России сотрудник из данной сферы получает 127 тыс. рублей.