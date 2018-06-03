Работники сферы производства одежды получают самую маленькую зарплату в России
3 июня, 13:00Экономика
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Стали известны самые низкооплачиваемые профессии в России и те специальности, на которых заработок превышает уровень среднего по стране.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, самая маленькая заработная плата в стране у работников, занятых в сфере производства одежды. В месяц сотрудники данной отрасли получают 18 тыс. 679 рублей.
По информации «Известий», самые высокие зарплаты получают работники нефтегазовой отрасли. Там зафиксировано увеличение доходов на 20%. В среднем по России сотрудник из данной сферы получает 127 тыс. рублей.
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