Цены на бензин зафиксированы после общения правительства РФ с нефтяниками

По словам Дмитрия Козака, представители нефтяных компаний понимают, что повышение цен на топливо несет нагрузку не только на простых автолюбителей, но и на сельское хозяйство, где активно используется дизельное топливо.

Также Козак добавил, что цены на топливо будут заморожены по состоянию на 30 мая. Снизить их не получится, так как «требовать работать себе в убыток тоже невозможно».

По мнению вице-премьера, рост цен на бензин произошел из-за высоких мировых цен на нефть на внешних рынках, что может делать производство топлива в России относительно невыгодным, сообщает РИА «Новости».