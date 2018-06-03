Цены на бензин зафиксированы после общения правительства РФ с нефтяниками
3 июня, 15:40Экономика
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В ходе встречи вице-премьера Дмитрия Козака с 13 крупнейшими нефтегазовыми компаниями была достигнута договоренность о фиксации цен на бензин и дизельное топливо.
По словам Дмитрия Козака, представители нефтяных компаний понимают, что повышение цен на топливо несет нагрузку не только на простых автолюбителей, но и на сельское хозяйство, где активно используется дизельное топливо.
Также Козак добавил, что цены на топливо будут заморожены по состоянию на 30 мая. Снизить их не получится, так как «требовать работать себе в убыток тоже невозможно».
По мнению вице-премьера, рост цен на бензин произошел из-за высоких мировых цен на нефть на внешних рынках, что может делать производство топлива в России относительно невыгодным, сообщает РИА «Новости».
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