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Штрафы заметно ускорили расселение граждан из аварийного жилья в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Штрафы заметно ускорили расселение граждан из аварийного жилья в России

3 июля 2017, 13:45Экономика
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