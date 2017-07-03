Штрафы заметно ускорили расселение граждан из аварийного жилья в России

Российские регионы, которые не выполнили программу расселения граждан из аварийного жилья, вернут в бюджет 540 млн рублей: такие данные представило Министерство строительства и ЖКХ.

Как заметили представители данного ведомства, данная мера, действующая с 2014 года в России, значительно повлияла на темпы выполнения программы переселения и сократило количество брака при ведении строительства нового жилья для нуждающихся граждан, согласно данной программе, сообщает газета «Известия».

При этом семь субъектов Российской Федерации были освобождены от ответственности за невыполнение программы по объективным причинам. В них произошли чрезвычайные ситуации, которые не позволили местным властям выполнить свои обязательства.