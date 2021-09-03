Первый студент от Волковского ГОКа из Баранчинского поступил в университет УГМК

С детства молодой человек любит конструировать и ремонтировать. Ему всегда нравилась техника, рассказывает Матвей. Позднее ему понравилась физика, и он решил связать с ней свою профессию.
Весной этого года, побывав со школьной экскурсией в Техническом университете УГМК, я определился и с выбором ВУЗа. Очень впечатлили отлично оснащенные лаборатории, современные аудитории. Понравилось, как сказал директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин: «Мы все как одна большая семья», рассказывает Матвей Потокий.
Сразу после экскурсии будущий студент направил документы в АО «Святогор», чтобы стать целевым студентом, сообщает пресс-служба Технического университета УГМК.
На предприятии ученика поддержали. Ему будет оплачено проживание в общежитии в Верхней Пышме. После того, как Матвей окончит обучение, он получит приглашение на работу на Волковском ГОКе.
Молодой человек отмечает, что он придет на предприятие не только с дипломом, но и опытом, так как практика будет проходить на будущем рабочем месте. Также, по его словам, достоинством является близкое расположение, так как до работы ему добираться придется не более 15 минут.
Мама будущего инженера выбор сына поддерживает.
Помимо бесплатного обучения и проживания, сын будет получать стипендию от 5000 рублей. Это минимально, ведь активным общественникам, спортсменам и тем, кто хорошо учится, стипендию еще увеличивают. Положена и отсрочка от армии, говорит мама студента.
Но главным достоинством женщина называет гарантированное трудоустройство со стабильной зарплатой и возможностью карьерного роста.
Матвею предстоит сдать на отлично первую сессию. В ВУЗе отмечают, что по традиции, абитуриент считается полноценным студентом, как только завершит первый этап обучения.