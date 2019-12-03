Свердловский Минфин выявил нарушения в школе-интернате Нижнего Тагила

Министерство финансов установило, что в 2017 году учреждение неправомерно приняло и оплатило продукты питания без документации, подтверждающая их соответствие с условиями заключенного контракта, качество и безопасность. В 2018 года в школу-интернат приобрели душевые кабины, но не установили и не эксплуатировали более 10 месяцев с момента покупки. Также надзорный орган обнаружил искажение бюджетной отчетности - в балансе не отражена стоимость имущества, имеющегося в наличии и полученного в пользование.