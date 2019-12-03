Свердловский Минфин выявил нарушения в школе-интернате Нижнего Тагила
Сегодня, 16:17ЭкономикаФото: Официальный сайт школы-интерната №1
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28 ноября министерство финансов Свердловской области завершило проверку Нижнетагильской школы-интерната № 1. Надзорным органом было выявлено три нарушения.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Министерство финансов установило, что в 2017 году учреждение неправомерно приняло и оплатило продукты питания без документации, подтверждающая их соответствие с условиями заключенного контракта, качество и безопасность. В 2018 года в школу-интернат приобрели душевые кабины, но не установили и не эксплуатировали более 10 месяцев с момента покупки. Также надзорный орган обнаружил искажение бюджетной отчетности - в балансе не отражена стоимость имущества, имеющегося в наличии и полученного в пользование.
В школе-интернате отказались комментировать ситуацию.
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