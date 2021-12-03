АКРА сочло нецелесообразным менять принцип своей работы из-за «Роснано»

В Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве (АКРА) сообщили, что не видят оснований для пересмотра методологии своей работы из-за ситуации с облигациями «Роснано». Более того, гендиректор АКРА Михаил Сухов заявил, что всем остальным рейтинговым агентствам не мешало бы взять ее на вооружение.

По его словам, АКРА предоставляет инвесторам информацию о кредитоспособности порядка 60% участников рынка. При этом инвестор может ознакомиться как с вероятностью дефолта заемщика, так и с фактором поддержки. Сухов отметил, что, если бы аналогичную методику использовали рейтинговые агентства, которые работали с оценкой «Роснано», многих проблем удалось бы избежать. Об этом сообщает udm-info.ru Руководство АКРА предложило Центробанку сделать обязательным использование принципа раздельной оценки для всех рейтинговых организаций, а также внести соответствующие поправки в закон «О рейтинговых агентствах». Сухов пояснил, что только в этом случае в последующем не будет никакой неожиданности для инвесторов. Напомним, что 19 ноября «Роснано» начал переговоры со своими кредиторами по вопросу возможной реструктуризации. При этом в Минфине подтвердили надежность только тех обязательств «Роснано», которые покрывает государственная гарантия, что вызывало определенные опасения по поводу оплаты выпуска облигаций с ближайшей датой погашения — в частности, выпуска на сумму 4,5 млрд рублей с погашением 1 декабря. Тем не менее «Роснано» полностью выполнило свои обязательства по облигациям серии БО-002Р-01 — сумма выплаты по купону исходя из ставки 9,1% годовых составила около 0,2 млрд рублей. В «Роснано» заявили, что компания продолжает вести переговоры с банками и другими кредиторами с целью добиться пересмотра условий кредитных обязательств, набранных до 2021 года, и выработать стратегию для повышения финансовой устойчивости компании и поддержания уровня ликвидности, достаточного для выполнения своих обязательств. На данный момент общий облигационный долг «Роснано» составляет порядка 67 млрд рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter