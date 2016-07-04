Россия увеличила экспорт нефти по итогам полугодия

В процентном выражении это примерно на 5,8% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что таких результатов удалось добиться во многом из-за високосного года.

Если говорить подробнее, то почти на два процента вырос экспорт в Белоруссию. Это 11,5 миллионов тонн поставленной нефти.

На 2,1 процента выросла добыча нефти, а также газового концентрата – это до 269,877 тонн. Хотя добыча газа упала на 1,3 процента – 307,633 кубометров.

В Министерстве энергетики уверены, что итоговая добыча нефти и газового конденсата в 2016 году увеличится с 534 до 540-542 млн тонн. В свою очередь, экспорт нефти – с 241,8 до 255 млн тонн, а добыча газа, несмотря на показатели полугодия, вырастет с 633 до 638 млрд кубов.