Департамент мэрии Москвы случайно разоблачил себя на сайте госзакупок

Сумма тендера составляет почти 4 миллиона рублей, пишет издание Новые известия. За заявку от Дирекции по обеспечению деятельности организаций труда и соцзащиты населения должен взяться субъект малого предпринимательства.

Так, в одной из опубликованных заявок по случайности было размещено обращение Кручинина А.В., по всей видимости, одного из претендентов на ремонт помещений.

Вы там пьяные, что ли? Что разместили? Форма 2 то с ответами! Срочно уберите, а то кроме меня еще кто-нибудь заявку подготовит гласило обращение.

В ответ на такую «убедительную просьбу», партнёры подвергли изменению следующие документы:

Фото: Новые известия

В Новых известиях отметили, что чиновники были заинтересованы в том, чтобы тендер выиграла приближенная к ним компания. Это, добавим, является нарушением законодательства.

Журналисты направили материалы на проверку в органы власти.