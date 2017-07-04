Департамент мэрии Москвы случайно разоблачил себя на сайте госзакупок
На сайте госзакупок один из департаментов мэрии Москвы разоблачил себя при размещении заявки на ремонт нежилых помещений.
Сумма тендера составляет почти 4 миллиона рублей, пишет издание Новые известия. За заявку от Дирекции по обеспечению деятельности организаций труда и соцзащиты населения должен взяться субъект малого предпринимательства.
Так, в одной из опубликованных заявок по случайности было размещено обращение Кручинина А.В., по всей видимости, одного из претендентов на ремонт помещений.
Вы там пьяные, что ли? Что разместили? Форма 2 то с ответами! Срочно уберите, а то кроме меня еще кто-нибудь заявку подготовит гласило обращение.
В ответ на такую «убедительную просьбу», партнёры подвергли изменению следующие документы:
Фото: Новые известия
В Новых известиях отметили, что чиновники были заинтересованы в том, чтобы тендер выиграла приближенная к ним компания. Это, добавим, является нарушением законодательства.
Журналисты направили материалы на проверку в органы власти.
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