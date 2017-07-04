Собственный международный морской салон появится во Владивостоке

С 2018 года во Владивостоке будет проводиться собственный морской салон. Отличаться от морского салона, существующего в Санкт-Петербурге, он будет тем, что его продукция будет представлять гражданское судостроение.

Новый проект предлагается назвать «Международный военно-морской салон Дальнего Востока».

В администрации Приморского края заявили, что подготовка к предстоящему мероприятию уже началась: подыскивается площадка, ведутся консультации с экспертами, определяется дата, сообщает газета «Известия». Поступило предложение провести салон в День Военно-Морского Флота России.

Специалисты уверены, что проведение морского салона сможет укрепить связи с Азией в сфере судостроения, так как добираться до Владивостока представителям азиатских компаний гораздо ближе, чем до Санкт-Петербурга.