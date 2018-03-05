Торговля во время выхода новостей на Форекс. Заработок или убытки?

Форекс, как одно из направлений торговли на финансовом рынке при помощи валютных пар, для прогноза изменения рыночных цен использует фундаментальный анализ. И одним из важных инструментов для трейдинга в фундаментальной аналитике является глобальный экономический календарь.

Новостной фон включает в себя:

Изменение социальных показателей;

Экономические (ставки, инфляции) и политические (выступление глав государств и видных деятелей) события;

Различные непредвиденные чрезвычайные ситуации (пожары, землетрясения).

Все эти события, в зависимости от своей значимости, оказывают влияние на финансовый рынок.

Например: в Америке вышли неблагоприятные для неё новости. Соответственно они отразились на курсе доллара, а так как он взаимосвязан со многими мировыми валютами, то произошли изменения и сдвинулись рыночные котировки на всех валютных парах, где присутствует доллар. Именно так происходят изменения на Форекс, и курсы валют ЦБ меняются.

Чем больше сила новости, тем сильнее она оказывает влияние на повышение или понижение котировок. Это зависит от того, будет ли новость благоприятной для актива или наоборот она воздействует на него негативно.

Новости: заработок или убытки?

Многие трейдеры торгуют во время выхода важных новостей и глобальных событий. В трейдинге профессионалами разработано несколько десятков видов торговых стратегий данного типа. Кто-то считает, что именно в такие моменты трейдер может получить очень высокую доходность. Возможно, но только при условии опытности и отработанной торговой методики.

Новичков привлекают торговые стратегии по новостям. В среднем за выход 1 новости можно заработать около 100 пунктов, и, в зависимости от выставленного лота, эта сумма может быть внушительной.

Но также не стоит забывать о больших финансовых рисках, которые обязательно нужно учитывать на Форекс. Если рыночная цена пойдет в противоположную сторону, то соответственно трейдер получит убыток, на те же самые 100 пунктов.

Кто-то выставляет стоп лоссы, но при взаимном хеджировании даже они не спасут. Более того, если рыночные котировки сначала пойдут в одну сторону и закроются по стопу, а потом рынок моментально развернется и трейдер «поймает» в другом направлении стопы, то убытки ему будут гарантированы.

Поэтому, чтобы использовать новостные торговые стратегии, необходимо несколько месяцев их тестировать на безопасном демонстрационном счёте. Нужно тщательно всё отрабатывать и только потом, по достижению стабильных положительных результатов, с минимальными объемами лота открывать сделки.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.

ООО «АЛЬПАРИ ГОЛД»