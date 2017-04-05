Выставка сельскохозяйственной техники «Урал-АГРО» открылась под Екатеринбургом (ФОТО)

Как сообщает министр АПК и продовольствия Свердловской области, уже в первый день выставка побила рекорды посещаемости. На ней можно не только увидеть новейшие сельскохозяйственные машины, но и попробовать их в работе. А в связи с тем, что губернатор Свердловской области неоднократно акцентировал внимание на развитии сельского хозяйства и его обязательном субсидировании, выставка приобретает еще большую актуальность.