Выставка сельскохозяйственной техники «Урал-АГРО» открылась под Екатеринбургом (ФОТО)
5 апреля 2017, 09:25Экономика
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4 апреля в поселке Большой Исток под Екатеринбургом состоялось открытие традиционной выставки «Урал-Агро-2017». Там представлены образцы сельскохозяйственной техники.
Сюжеты: Екатеринбург
На выставке показано более 180 образцов техники, принимают участие более 200 организаций. На мероприятии можно ознакомиться с образцами и совершить покупку, пишет «Повестка дня».
Как сообщает министр АПК и продовольствия Свердловской области, уже в первый день выставка побила рекорды посещаемости. На ней можно не только увидеть новейшие сельскохозяйственные машины, но и попробовать их в работе. А в связи с тем, что губернатор Свердловской области неоднократно акцентировал внимание на развитии сельского хозяйства и его обязательном субсидировании, выставка приобретает еще большую актуальность.
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Фото: Борис Ярков / «Повестка дня»
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