Евгений Куйвашев пообещал оказать Нижнему Тагилу финансовую поддержку для восстановления после урагана (ФОТО)

Я, кроме прочих объектов, показал Евгению Куйвашеву и улицу Пархоменко - по ней очень хорошо видно, как шел ураган. Губернатор заверил, что городу будет оказана финансовая поддержка. Он также попросил поторопиться с ликвидацией последствий и компенсацией потерь, рассказал Сергей Носов 5 июня прессе после совещания Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле.