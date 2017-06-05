Евгений Куйвашев пообещал оказать Нижнему Тагилу финансовую поддержку для восстановления после урагана (ФОТО)
5 июня 2017, 16:15ЭкономикаАлександра Логинова
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Сергей Носов ознакомил Евгения Куйвашева, как Нижний Тагил восстанавливается после урагана, прошедшего 3 июня.
Сюжеты: Нижний Тагил
Я, кроме прочих объектов, показал Евгению Куйвашеву и улицу Пархоменко - по ней очень хорошо видно, как шел ураган. Губернатор заверил, что городу будет оказана финансовая поддержка. Он также попросил поторопиться с ликвидацией последствий и компенсацией потерь, рассказал Сергей Носов 5 июня прессе после совещания Евгения Куйвашева в Нижнем Тагиле.
Напомним, ущерб от урагана в Свердловской области составил полмиллиарда рублей. 100 миллионов рублей будут выделены в Нижнем Тагиле на ремонт крыш пострадавших домов.
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Фото: Правда УрФО
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Фото: znak.com
© Александра Постоногова, TagilCity.ru
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