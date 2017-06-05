Пострадавшие от урагана в Нижнем Тагиле смогут получить компенсацию ущерба

Уполномоченным на предоставление специальной справки физическим лицам и организациям является ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Оно располагается по адресу: 620990, г. Екатеринбург, улица Народной воли, дом 64.

Для того, чтобы получить справку для возмещения ущерба, необходимо:

оформить на сайте «Услуги» заявку по форме, указанной на сайте svgimet.ru;

указать, точный адрес происшествия с описанием произошедших событий и отправить электронной почтой, которая указана на сайте;

в заявке следует указать форму получения справки: лично или по почте;

указать, в какую страховую организацию или суд будет направлена справка.

Стоимость данной справки с НДС – 755,57 рублей.

В случае подтверждения факта причинения вреда неблагоприятными погодными условиями квитанцию необходимо сохранить.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017