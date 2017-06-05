Пострадавшие от урагана в Нижнем Тагиле смогут получить компенсацию ущерба
5 июня 2017, 19:00Экономика
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В связи с многочисленными обращениями граждан Нижнего Тагила по возмещению ущерба от неблагоприятного погодного явления, прошедшего 3 июня в Нижнем Тагиле, администрация города сообщает об условиях получения соответствующей справки.
Сюжеты: Нижний Тагил
Уполномоченным на предоставление специальной справки физическим лицам и организациям является ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Оно располагается по адресу: 620990, г. Екатеринбург, улица Народной воли, дом 64.
Для того, чтобы получить справку для возмещения ущерба, необходимо:
- оформить на сайте «Услуги» заявку по форме, указанной на сайте svgimet.ru;
- указать, точный адрес происшествия с описанием произошедших событий и отправить электронной почтой, которая указана на сайте;
- в заявке следует указать форму получения справки: лично или по почте;
- указать, в какую страховую организацию или суд будет направлена справка.
Стоимость данной справки с НДС – 755,57 рублей.
В случае подтверждения факта причинения вреда неблагоприятными погодными условиями квитанцию необходимо сохранить.
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017
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