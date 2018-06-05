Из аниматора в бизнесмены

Влад Решетников – владелец мастерской хорошего настроения. Уже на протяжении 6 лет он превращает любое событие в незабываемый праздник. Для детей он создает яркое анимированное представление, превращает их в сказочных героев, рисуя аквагрим, а для компаний оказывает услуги ведущего, разрабатывает креативные сценарии мероприятий и проводит мастер-классы по актерскому мастерству.

Сейчас Влад вместе с партнерами думает расширяться и открыть школу-студию. В планах бизнесмена развивать направление по работе с детьми, подростками, готовящимися поступать в театральные ВУЗы, а также проводить занятия со взрослыми и ставить с ними спектакли.

Я долго работал в одиночку, был «человек-оркестр», отвечал за всё. Когда мы объединились с друзьями, мы решили разделить обязанности — и сейчас я ответственный за развитие нашей компании. Буду искать клиентов, продвигать наши услуги в соцсетях и вести все расчеты с заказчиками поделился своими планами предприниматель.

После регистрации компании перед Владом встал вопрос об открытии расчетного счета в банке. В большинстве случаев эта услуга предоставляется бесплатно, а вот набор опций в тарифном плане иногда очень сильно отличается, как по сумме, как и по содержимому.

Честно говоря, никогда передо мной не стоял вопрос выбора банка для обслуживания моего бизнеса, поэтому я немного теряюсь в существующем море предложений. Но точно могу сказать, что определяющим фактором для меня будет цена. Еще, пожалуй, не лишним будет и мобильный интернет-банк. Я сам часто работаю на мероприятиях, а не сижу перед ноутбуком, поэтому провести платеж через телефон будет весьма кстати добавил Влад.

Исходя из потребностей нашего героя, оказалось, что перечень всех необходимых ему услуг предоставляют почти все банки, но одни из самых выгодных условий в Нижнем Тагиле предлагает Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

Сейчас банк проводит для всех новых клиентов акцию. Открывая расчетный счет в УБРиР, и подключая пакет услуг «Тест-драйв Премиум», можно получить полный комплект полугодового обслуживания по цене 3-х месяцев. Таким образом, стоимость за один день для предпринимателей из Нижнего Тагила составит всего 23-24 рубля.

Заплатив единоразово всю сумму за пакет услуг «Тест-драйв Премиум», можно на полгода забыть про оплату расчетных операций и при этом получить полный перечень необходимых услуг. А именно:

Оформление пакета документов при открытии счета «под ключ»

Неограниченное количество электронных платежей партнерам в другие банки

Бесплатные внутрибанковские платежи

Бесплатный интернет-банк для работы на компьютере и смартфоне

Бесплатное SMS-информирование об операциях по счету

Если серьезно, то я даже и подумать не мог, что все эти услуги можно получить по такой демократичной цене — я потратил в два раза меньше, чем изначально рассчитывал. А слышал, что бывает наоборот – на входе всё бесплатно, а через пару месяцев «счётчик пошёл». Приятно удивили «плюшки», которые предоставил УБРиР — менеджер выдал мне длиннющий список всех бонусов и акций от своих партнеров. Мне уже приглянулось интернет-продвижение бизнеса со скидкой в 50%! И еще очень кстати будет помощь специалистов по кадрам в поиске нужного сотрудника в нашу студию добавил Влад.

Акция УБРиР продлится до 31 июля 2018 года. Чтобы открыть счет, можно обратиться в любой офис банка, который обслуживает бизнес-клиентов, или отправить заявку на сайте.