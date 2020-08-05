Впервые почти за 1,5 года мэрия Екатеринбурга провела земельный аукцион
Сегодня, 12:24ЭкономикаФото: pixabay.com
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Впервые за 1,4 года администрацией Екатеринбурга был объявлен земельный аукцион. Однако участок, предлагаемый в аренду, был предназначен не для жилищного строительства, а подземного паркинга, находящегося недалеко от жилых домов. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.
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Территория, о которой идет речь, располагается на улице Павлодарской, в водоохранной зоне реки Исеть. Она имеет площадь около 1,3 тысячи квадратных метров.
Предоставлялась земля в аренду на 32 месяца. Ежегодная плата за нее составляла 1,1 миллиона рублей.
Проведение аукциона было запланирован на 4 августа, однако пока его итоги не известны.
Ранее городские застройщики неоднократно просили екатеринбургские власти о проведении земельных аукционов. Однако они считают, что у девелоперов достаточно проектов на уже арендованных участках. Кроме того, планируется отдать приоритет реновации.
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