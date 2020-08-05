Впервые почти за 1,5 года мэрия Екатеринбурга провела земельный аукцион

Территория, о которой идет речь, располагается на улице Павлодарской, в водоохранной зоне реки Исеть. Она имеет площадь около 1,3 тысячи квадратных метров.

Предоставлялась земля в аренду на 32 месяца. Ежегодная плата за нее составляла 1,1 миллиона рублей.

Проведение аукциона было запланирован на 4 августа, однако пока его итоги не известны.