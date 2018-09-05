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Долг за свет 39,1 млн рублей: тагильчане-должники попадут в базу call-центра
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Долг за свет 39,1 млн рублей: тагильчане-должники попадут в базу call-центра

Сегодня, 17:45Экономика
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