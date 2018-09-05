Долг за свет 39,1 млн рублей: тагильчане-должники попадут в базу call-центра

Добавим, что Горноуральский городской округ, ЗАТО Свободный и город Нижний Тагил расположились на 10-й строке антирейтинга. Неплательщики накопили долг в 39,1 млн рублей, из которых 26,6 млн – просрочено.

С октября 2018 года все граждане, имеющие долг за свет за два или более месяца, попадут в базу call-центра по работе с должниками, сообщили в ОАО «ЭнергосбыТ». Сотрудники контакт-центра будут связываться с населением и напоминать об имеющемся долге.