Долг за свет 39,1 млн рублей: тагильчане-должники попадут в базу call-центра
Первоуральский городской округ имеет самую большую задолженность за электроэнергию среди населения. Долг составил 83,8 млн рублей, при этом просроченная задолженность насчитывает 64,2 млн рублей.
Общий долг свердловчан перед ресуроснабжающими организациями превышает 1,1 миллиард рублей.
Второе место в антирейтинге занимает Верхнепышминский городской округ. Его жители задолжали 74,1 млн рублей, при этом 46,4 млн рублей – просроченная задолженность.
Третье место в ТОП-30 замыкает Белоярский городской округ, где долг насчитывает 52,5 млн рублей. Просроченных платежей – 31,8 млн рублей.
Добавим, что Горноуральский городской округ, ЗАТО Свободный и город Нижний Тагил расположились на 10-й строке антирейтинга. Неплательщики накопили долг в 39,1 млн рублей, из которых 26,6 млн – просрочено.
С октября 2018 года все граждане, имеющие долг за свет за два или более месяца, попадут в базу call-центра по работе с должниками, сообщили в ОАО «ЭнергосбыТ». Сотрудники контакт-центра будут связываться с населением и напоминать об имеющемся долге.