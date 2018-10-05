Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Maersk-Рефсервис»: российские продукты нашли нового перевозчика
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%80%d0%b5%d1%84

«Maersk-Рефсервис»: российские продукты нашли нового перевозчика

Сегодня, 15:42ЭкономикаФото: Ю.Ким/ GEO АО «Рефсервис»
Читайте
также
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
Свердловскую область ждет внеплановое повышение тарифов ЖКХ
Будни в Нижнем Тагиле: День пожилого человека, фестиваль кино и экстрим