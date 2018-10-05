«Maersk-Рефсервис»: российские продукты нашли нового перевозчика
4 октября крупнейший мировой перевозчик Maersk подписал генеральное соглашение о сотрудничестве при перевозке скоропортящихся продуктов на территорию России с железнодорожным оператором «Рефсервис», сообщает государственное агентство ТАСС.
Целью программы «Maersk-Рефсервис» станет доставка скоропортящихся продуктов в рефрижераторных контейнерах Maersk для крупнейших торговых сетей, которые находятся в центральной части России, на Урале и в Сибири.
Для того, чтобы отладить процесс функционирования данной программы на территории РФ, требуется обеспечить рефрижераторные контейнеры Maersk энергетическими установками и фитинговыми платформами. На эти цели планируется инвестировать 1,78 миллиарда рублей. Кроме того, требуется продумать процесс возврата этих контейнеров в порты.
Сотрудничество мирового перевозчика Maersk с «Рефсервис» указывает на высокий стандарт качества и устойчивое положение на рынке последнего. Благодаря данной программе Maersk приобретет значительное преимущество на рынке, а АО «Рефсервис» усилит свое положение в качестве перевозчика скоропорта в РФ.
4 октября подписано генеральные соглашение между Maersk и «Рефсервис», согласно которому «Рефсервис» является стратегическим партнером реализации «наземной программы» Maersk в России. Российский железнодорожный оператор выделит для перевозок более 30 сцепов, сформированных из фитинговых платформ и дизель-генераторных вагонов, что позволит обеспечить вывоз 12960 TEU в год.
Задача «Рефсервиса» заключается в транспортировке плодоовощной продукции из Санкт-Петербурга в Новосибирск и Екатеринбург, а также перевозка цитрусовых из Азово-Черноморских глубоководных портов, помимо этого оператор будет отправлять рыбную продукцию с Дальнего Востока, информирует ТАСС.