«Maersk-Рефсервис»: российские продукты нашли нового перевозчика

Целью программы «Maersk-Рефсервис» станет доставка скоропортящихся продуктов в рефрижераторных контейнерах Maersk для крупнейших торговых сетей, которые находятся в центральной части России, на Урале и в Сибири.

Для того, чтобы отладить процесс функционирования данной программы на территории РФ, требуется обеспечить рефрижераторные контейнеры Maersk энергетическими установками и фитинговыми платформами. На эти цели планируется инвестировать 1,78 миллиарда рублей. Кроме того, требуется продумать процесс возврата этих контейнеров в порты.

Сотрудничество мирового перевозчика Maersk с «Рефсервис» указывает на высокий стандарт качества и устойчивое положение на рынке последнего. Благодаря данной программе Maersk приобретет значительное преимущество на рынке, а АО «Рефсервис» усилит свое положение в качестве перевозчика скоропорта в РФ.

4 октября подписано генеральные соглашение между Maersk и «Рефсервис», согласно которому «Рефсервис» является стратегическим партнером реализации «наземной программы» Maersk в России. Российский железнодорожный оператор выделит для перевозок более 30 сцепов, сформированных из фитинговых платформ и дизель-генераторных вагонов, что позволит обеспечить вывоз 12960 TEU в год.