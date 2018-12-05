Слово и дело: сходятся ли обещания чиновников про инвестиции с реальностью в России?

Иностранные компании, выбирая источник для вложения финансов, опираются на мировой рейтинг стран. Самый известный из показателей для открытия и ведения бизнеса - «Doing Business», который включает в себя 190 стран.

В 2018 году Россия заняла 31 место в списке, что на 4 позиции выше. 6 лет назад наша страна занимала 112-е место в «Doing Business». Кажется, что прогресс действительно есть, но в майском указе президента от 2012-го года указана цель «войти в топ-20 рейтинга».

В прогнозе на 2018-2024 годы Минэкономразвития планирует рост инвестиций на 47%, а их доля в ВВП к 2025 году должна пересечь порог 25%. По прогнозу ведомства, среднегодовой рост финансовых вложений должен составлять 5,6%, а ВВП – 2,6%. Но показатели говорят лишь о падении иностранных инвестиций.

«Новые известия» опровергают фразы чиновников реальными финансовыми показателями.

В октябре 2017 года Дмитрий Медведев сообщил, что сотрудничество зарубежных инвесторов с Россией улучшается. В апреле 2018 года такое же мнение озвучил Антон Силуанов.

Иностранные инвесторы, в том числе из США, по-прежнему проявляют интерес к России, произнес зампредседателя Правительства РФ.

Что показывают факты? В 3-м квартале 2018 года был зафиксирован наибольший отток зарубежных инвестиций в истории современной РФ – на 6 млрд долларов.

Более того, в настоящее время некоторые страны думают введении санкций, а не о сотрудничестве с нашей страной. Например, Конгресс Соединенных Штатов Америки готовится принять 2-й пакет санкций.

По данным «Новых известий», интерес Китая к России становится слабее. В Поднебесной не дают согласия на выпуск в РФ облигаций, номинированных в юанях. Кроме этого, китайские банки отказывают в обслуживании юридических и физических граждан нашей страны.

Еще один пример.

Мы знаем, на чем сконцентрировать усилия. Прежде всего – на создании стабильных и предсказуемых правил игры для бизнеса, на росте инвестиций, на дальнейшем улучшении бизнес-климата,сказал в феврале 2018 года Дмитрий Медведев.

Подобная фраза звучала из уст Максима Орешкина в декабре 2017 года. Министр подчеркнул, что справедливой конкуренции «мешает чрезмерная доля государства в экономике».

Орешкин был прав, ведь еще в 2016 году ФАС признала государство врагом конкуренции. Федеральная антимонопольная служба указывает, что в России сложился «государственно-монополистический капитализм». Статистика подтверждает, что вмешательство государства и госкомпаний в ВВП нашей страны выросло с 35% (2005 год) до 70% (2015).

Спустя 2 года после публикации доклада ФАС ситуация только ухудшилась. Согласно статистике опросов Института Адезиса за 2018 год, доля государства стала больше 70%.

В сентябре 2018 года Антон Силуанов выступил с речью о том, что необходимо помочь компаниям. Медведев в феврале этого года подтвердил, что одних государственных денег недостаточно для развития экономики.

На практике выяснилось, что в нашей стране не желают вкладываться даже в национальные проекты. Власти даже находят способ получать инвестиции от российских компаний. Андрей Белоусов, который является помощником Путина, составил список фирм, у которых необходимо изъять порядка 500 млрд рублей.

Губернаторы должны думать об инвестициях, а не о федеральных деньгах,произнес в сентябре 2018 года Антон Силуанов.

Факты показывают, что более половины собранных у налогоплательщиков средств уходят в федеральный бюджет, и только оставшиеся финансы регионы делят с городами. Таким образом, у них просто не находятся средства для развития инфраструктуры и привлечения инвесторов.

В заключении «Новые известия» привели цитату главы Сбербанка Германа Грефа. По их мнению, она отражает главную суть.