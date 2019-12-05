ТПП: маркировка духов, шин и фотоаппаратов может снизить их розничную цену

Сергей Катырин говорит, что ценовой демпинг может достигнуть 10%. Он объясняет это очищением рынка от фальсифицированной продукции: благодаря нанесенным на товар значкам можно будет выяснить происхождение товара, его перемещение и продажу в розницу. Это не оставит шанса фальсификаторам. В свою очередь, устранение дешевых некачественных товаров неизбежно приведет к увеличению оборотов легальных производителей, всплеску их производств и снижению цены конечной продукции.

Большие надежды ТПП возлагает на будущий переход торговых и производственных организаций на полностью электронный документооборот. Тогда администрировать эти процессы станет проще, будет меньше проверок и других регуляторных и надзорных преград. В движении к этой цели Торгово-промышленная палата во всем поддерживает Минпромторг России, инициировавший маркировку товаров, и другие профильные ведомства. Усилия направлены на снижение оборотов незаконной продукции, сокращение ее числа на прилавках.

Среди нерешенных задач Катырин назвал неясность, когда маркировка будет наноситься на другие продукты. Предпринимательское сообщество совместно с государственной властью ищут решение болевых вопросов, которое устроит обе стороны, подчеркнул глава ТПП.