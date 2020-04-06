Выручка тагильского «Уралхимпласта» упала на 260 миллионов рублей

Кроме того, из отчетности следует, что упала себестоимость продаж УХП — на 368 млн рублей или 8,8%. Валовая прибыль выросла на 107,9 млн рублей (8,8%) и составила 1,3 млрд рублей.

Также увеличился объем чистых активов «Уралхимпласта». По сравнению с предыдущим годом прирост составил 168,4 млн рублей (10,42%) и составил 1,7 млрд рублей.