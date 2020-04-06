Выручка тагильского «Уралхимпласта» упала на 260 миллионов рублей
Сегодня, 18:23ЭкономикаФото: сайт ПАО «Уралхимпласт»
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Выручка нижнетагильского ПАО «Уралхимпласт», согласно финансовому отчету предприятия, снизилась за 2019 год на 260 млн рублей (4,8%) и составила 5,1 млрд рублей. При этом чистая прибыль завода выросла на 24,7%, пишет «Правда УрФО».
Сюжеты: Нижний Тагил
Кроме того, из отчетности следует, что упала себестоимость продаж УХП — на 368 млн рублей или 8,8%. Валовая прибыль выросла на 107,9 млн рублей (8,8%) и составила 1,3 млрд рублей.
Также увеличился объем чистых активов «Уралхимпласта». По сравнению с предыдущим годом прирост составил 168,4 млн рублей (10,42%) и составил 1,7 млрд рублей.
В условиях особого режима, введенного в области из-за пандемии коронавируса, УХП продолжает свою работу, так как предприятие имеет непрерывный технологический цикл и выполняет госзаказы. Деятельность завода согласована с губернатором Евгением Куйвашевым.
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