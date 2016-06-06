Франчайзинг-форум «БрендБеру» ждет тагильчан в Екатеринбурге 22 и 23 июня

22 июня в формате форума пройдет презентация франшиз, среди которых: сеть ресторанов быстрого питания «SUBWAY», которая насчитывает 644 ресторана в России, бренд по продаже товаров для отдыха и туризма «Экспедиция», доставка японской кухни «Сушкоф», крупная федеральная сеть предприятий общественного питания «Юниверфуд» (пивной ресторан «Дас Колбас», паста-бар «Парасоле», сеть пельменных «Дюжина», блинная «Блинофф»). Кроме того будут представлены: сеть лингвистических центров "Еврошкола", салон красоты «BABORBEAUTYSPA», сеть магазинов «Оптика МИО», магазины канцелярских товаров «GrossHaus», сеть фитнес-клубов «Х-fit» и другие.

У гостей форума будет возможность пообщаться с представителями данных компаний, узнать о преимуществах работы и бизнес-моделях, а также узнать, как стать успешным франчайзи» сообщают организаторы форума.

23 июня пройдет конференция «Развитие бизнеса через франчайзинг», на которой посетители получат сведения о том, как «упаковать свой бизнес и продавать франшизу», как юридически правильно оформить договора, как и где продвигать франшизу, как грамотно выбрать франчайзи. Таке внимание будет сфокусировано на том: какие наиболее распространенные ошибки допускает франчайзер и найдены другие ответы на вопросы развития бизнеса. Свои опытом поделятся: Андрей Дворников, директор Chop-Chop | Екатеринбург (франчайзи), Мария Гаврилова, руководитель направления «Z&G. Patent», патентный поверенный РФ, эксперт в области регистрации и судебной защиты товарных знаков, которая расскажет об юридической чистоте договора коммерческой концессии (франчайзинга). Иван Зайченко, директор компании «Сушкоф». Анастасия Русяева, менеджер по развитию франчайзинга сети «Экспедиция». Ксения Лысенко, региональный директор по развитию в международной сети агентств недвижимости «Century21», поделится опытом кому и как продавать более 20 франшиз в квартал. Иван Меньшенин, основатель хостелов «Yo! Hostel» расскажет об опыте продажи франшизы, на примере своей сети, Юрий Матвеев, учредитель ИД «Банзай», который с 2005 года работает по системе франчайзинга, он расскажет о плюсах и минусах каждой из форм ведения бизнеса.

«Подобные мероприятия очень важны как для развития рынка, так и региона в целом. Обмен опытом, налаживание контактов и новых возможностей для развития бизнеса», - сообщил Владимир Жолобов, директор группы компаний «Z&G», руководитель проектов «БрендБеру» и «EurasianBusinessWeek».

«Франчайзинг-форум удивительный инструмент для развития компании, он позволяет не только создать новые бизнес-связи, но и познакомиться со своими потенциальными франчайзи в реальности. Мы с радостью представим свою франшизу на франчайзинг-форуме «БрендБеру». - поделилась мнением Русяева Анастасия, менеджер по развитию франчайзинга сети «Экспедиция».

«Давно рассматривал варианты по открытию новых направлений бизнеса. Франшиза является наименее рискованным бизнесом. Планирую посетить данное мероприятие и пообщаться с представителями успешных франшиз», - рассказал Данил Дубровин, генеральный директор «ECOPANGROUP».

Участие 22 июня в презентации франшиз бесплатное, необходима предварительная регистрация на сайте www.brandberu.ru

Подробности можно узнать по тел. (343) 213-33-47 или на сайте: www.brandberu.ru

Площадка проведения: отель angelo

Генеральный digital-партнёр: PINA

Официальный печатный партнер: АПРОШ

Официальный информационный партнёр: Деловой Квартал

Официальный hr-партнер: Работа 66

Официальные партнёры: «Malina.am», «Бизнес Журнал», «ГК Ньютон», «USIB», «РГ Бумеранг», «FREE LINE», «HeadHunter», «ТУ УГМК», «Погазам», «Работа.ру».