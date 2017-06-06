Российские банки отменили обязательный первоначальный взнос на ипотеку

Конкуренция, действующая в банковской среде, вернула на кредитный рынок ипотеку без первоначального взноса, об этом сообщает газета «Известия».

В период экономического кризиса банки перестали предоставлять такую услугу, но сейчас условия кредитования смягчились. Это связано с изменением ситуации в стране.

По оценке специалистов, сейчас на рынке кредитов для 73% недорогих квартир в новостройках действует ипотека без первоначального взноса. Правда, процентная ставка при предоставлении таких кредитов выше.