Российские семьи смогут направить материнский капитал на перекредитование
6 июня, 06:35Экономика
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По указу Правительства РФ были расширены возможности использования материнского капитала. Теперь молодые семьи смогут направить средства на перекредитование ипотеки.
4 июня Правительство Российской Федерации своим указом сняло ограничения на использование средств материнского капитала. Ранее материнский капитал можно было использоваться для погашения ипотечного кредита только в случае, если кредитные обязательства возникли до рождения второго и последующих детей.
По информации «Российской газеты», в соответствии с изменениями, молодые семьи смогут перекредитовать ипотеку независимо от того, когда возникли кредитные обязательства. Помимо ипотеки, средства материнского капитала можно будет направить на погашение иных взятых кредитов.
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