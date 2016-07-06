9 миллионов рублей задолжали работникам в новоуральском ЧОПе

В период с марта по май 2016 года ЧОП «Град» не выплачивал деньги 170-ти работникам, которые охраняли 58 объектов «Свердловскавтодора» в регионе. По результатам проверки нынешнему директору было вынесено представление о погашении долга. А экс-директор Сергей Чанышев стал фигурантом административного дела по факту нарушения трудового кодекса.