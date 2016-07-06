9 миллионов рублей задолжали работникам в новоуральском ЧОПе
6 июля 2016, 12:45Экономика
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В Новоуральске директор ЧОП в течение нескольких месяцев не выплачивал заработную плату. Сейчас долг перед работниками возрос до 9 миллионов рублей. О деталях расследования рассказали в пресс-службе прокуратуры.
В период с марта по май 2016 года ЧОП «Град» не выплачивал деньги 170-ти работникам, которые охраняли 58 объектов «Свердловскавтодора» в регионе. По результатам проверки нынешнему директору было вынесено представление о погашении долга. А экс-директор Сергей Чанышев стал фигурантом административного дела по факту нарушения трудового кодекса.
Прокуратура намерена взыскать деньги для работников через суд, где уже находятся 12 заявлений. Отметим, что обращения граждан продолжаются. Кроме того, прокуратура намерена передать дело к следователям, поскольку имеются признаки состава преступления (невыплата зарплаты из корыстной заинтересованности).
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