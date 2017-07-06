Бизнесмены РФ настаивают на реформе контрольно-надзорной деятельности

Так, он сделал акцент на том, что нельзя наказывать бизнес за все подряд, а нужно делать ставку на профилактику, передает пресс-служба ТПП РФ.

В ходе совещания, по словам Катырина, произошел сдвиг в плане обсуждения контрольно-надзорной реформы. По мнению российских предпринимателей, количество проверок и размер штрафов не должны быть главными критериями при оценке работы контрольными ведомствами. Проверка деятельности компании должна отражать то, насколько хорошо, безопасно и эффективно трудится та или иная компания.

По мнению Катырина, карательная функция несколько тормозит развитие бизнеса в стране.

На сегодняшний день в России действует порядка 140 самостоятельных видов госконтроля. Их требования не систематизированы, устарели и избыточны. Кроме того, прозрачность контроля недостаточна. Нарушения в ходе проверок часто связаны с коррупционными рисками, уверен Катырин.

Бизнесменов волнует количество участившихся внеплановых проверок: 16% в 2017 году против 13-ти в прошлом.

Решением сложной ситуации, уверены в ТПП, станет законодательство о государственном контроле бизнеса.