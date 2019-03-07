МВД Свердловской области закупит форму для полицейских на 96 млн рублей
Сегодня, 16:04ЭкономикаАнна ГригорьеваФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министерство внутренних дел Свердловской области проводит закупку формы для полицейских. Начальная сумма контракта 96 млн рублей.
Сюжеты: Эксклюзив
В лотах закупки числятся рубашки и блузки с длинными и короткими рукавами. Цвет формы – белый и серо-голубой. Общее количество блузок и рубашек почти 92 тысячи штук.
По условиям контракта одежда должна быть новая, без повреждений, изготовленная не ранее, чем в 2019 году. Поставка формы должна осуществится в течение 150 дней с момента заключения контракта.
Электронный аукцион по определению поставщика пройдет 25 марта.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей