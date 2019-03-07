МВД Свердловской области закупит форму для полицейских на 96 млн рублей

В лотах закупки числятся рубашки и блузки с длинными и короткими рукавами. Цвет формы – белый и серо-голубой. Общее количество блузок и рубашек почти 92 тысячи штук.

По условиям контракта одежда должна быть новая, без повреждений, изготовленная не ранее, чем в 2019 году. Поставка формы должна осуществится в течение 150 дней с момента заключения контракта.