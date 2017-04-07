4 руководителя управляющих компаний Нижнего Тагила получили уголовные наказания за вывод денег

В администрации города сообщили, что о том, что одной управляющей компанией было выведено 13 миллионов рублей, вторая управляющая компания вывела 8 миллионов рублей, третья – 5 миллионов рублей. Когда данные дошли до уголовного дела, всё было доказано полицией.