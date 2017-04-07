4 руководителя управляющих компаний Нижнего Тагила получили уголовные наказания за вывод денег
7 апреля 2017, 13:50ЭкономикаЕкатерина Малых
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В декабре 2016 года были заведены 4 уголовных дела на сотрудников 4 управляющих компаний Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
По решению 4 судов данные компании были признаны виновными сообщили на аппаратном совещании в Администрации Нижнего Тагила.
В администрации города сообщили, что о том, что одной управляющей компанией было выведено 13 миллионов рублей, вторая управляющая компания вывела 8 миллионов рублей, третья – 5 миллионов рублей. Когда данные дошли до уголовного дела, всё было доказано полицией.
Один директор получил лишение свободы за вывод 5 миллионов рублей. Остальные получили условный срок с личной субсидиарной ответственностью. Другой директор получил 8 миллионов под личную субсидиарную ответственность сообщили в Администрации города.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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