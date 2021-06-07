На три месяца приостановлен экспорт российской гречки

Согласно данных Росстата, с начала года на 6,7% выросла цена в России на гречку. Во избежание дальнейшего роста с 5 июня до 1 сентября из страны запрещен экспорт гречихи и изготовленной крупы из нее.

Гречка – хоть и традиционный продукт в русской кухне, но не такой базовый, как хлеб или куриное мясо.сообщил "Новым известиям" вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. По его мнению, временная приостановка экспорта гречки не повлияет на рынок радикальным образом. Объем экспорта в текущем году запланирован порядка 104 тысячи тонн в год, что значительно больше по сравнению с прошлым годом. Это значительно больше, чем в прошлом году. Но рынок был достаточно насыщен гречкой урожая прошлого года, поэтому ничего критического не произошло. Основной причиной временных ограничений по экспорту были заявления, что кто-то из производителей хочет повысить отпускную цену на гречку на 10%. Одновременно Минсельхозом официально было заявлено, что дефицита гречки нет. С моей точки зрения, это чисто эмоциональная реакция, ограничивать продажу крупы за рубеж было вовсе необязательно.высказывает мнение Александр Корбут. Александр Корбут предположил, что рост цен скорее всего был вызван тестированием рынка производителями. Посмотреть, какая будет реакция, если производители начнут поднимать цены на гречку. Страны-покупатели российской гречки от введения ограничительных мер не пострадают. Стоимость гречки в Свердловской области с начала года увеличилась на 67% В декабре 2020 года TagilCity.ru писали, что стоимость гречки в Свердловской области за прошедший год увеличилась на 67%.

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