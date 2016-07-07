До 11 июля компании Нижнего Тагила должны отчитаться о работающих сотрудниках-пенсионерах

В этом году для всех страхователей введена дополнительная форма отчетности. О каждом работающем работодатель обязан предоставить личные данные: ФИО, номер страхового счета, ИНН. Эта информация должна предоставляться ежемесячно.

Такое нововведение поможет определить, кто из пенсионеров работает. Эта процедура избавляет пенсионеров от посещения Пенсионного фонда и лишней бумажной «волокиты».

Образцы заполнения данных форм имеются на сайте ПФР.

Пенсионный фонд Нижнего Тагила также предупреждает о финансовой ответственности. За непредоставление необходимых сведений в срок или за их искажение предусмотрено наказание в виде штрафных санкций: 500 рублей - за каждое застрахованное лицо.