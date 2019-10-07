Арбитражный топ сентября: налоги с МУП «Тагилэнерго» и миллионы в пользу «Росатома»

Налоговые долги МУП «Тагилэнерго» Почти 2 миллиарда рублей требует налоговая служба от банкротящегося МУП «Тагилэнерго». В сентябре 2019 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области о включении средств в пользу налоговой в третью очередь реестра требований кредиторов.

По данным материалов суда, задолженность по налогам у предприятия составляла чуть более 200 тысяч рублей, но за все время неуплаты на этот долг были начислены проценты в размере 1,75 миллиона рублей. Так, МУП должен будет выплатить в 8,7 раза больше процентов, чем составляет сам долг по налогам.

Спор о ценных бумагах Претензии на 681 миллион рублей от ООО «Премиум-Строй» предъявлены Илдару Губаеву и ООО «Крепость». Илдар Губаев известен в Екатеринбурге как владелец ТЦ «Фан-Фан» и рынка «Арбуз», а также в качестве девелопера комплекса «Адмиральский».

Заявление истца (ООО «Премиум-Строй») о взыскании этой суммы со свердловского бизнесмена и фирмы «Крепость» принято Арбитражным судом региона 27 сентября. Подробно рассматриваться исковое заявление и отзыв на него со стороны ответчика будут 7 октября.

Стройподряд на 170 миллионов В сентябре суд принял исковое заявление с требованием исполнения обязательств по договору строительного подряда на сумму более 170 миллионов рублей. Эти средства потребовало ООО «Стройком» с «Управляющей компании «Уралэнергострой». По данным ЕГРЮЛ, гендиректором и владельцем 51% в управляющей компании является Суруда Виктор Борисович. Рассмотрение дела назначено на октябрь 2019 года.

Иск от НИИ в структуре «Росатома» Еще одно дело по взысканию средств по договору подряда инициировано АО «СВЕРДНИИХИММАШ» (входит в АО «Атомэнергомаш» Госкорпорации «Росатом»). Организация с помощью Арбитражного суда хочет взыскать с НПП «БИОТЕХПРОГРЕСС» почти 137 миллионов рублей. На сайте ответчика значится, что ранее он выступал подрядчиком на объектах ОАО «НК «Роснефть», ООО «РН-Туапсинский НПЗ», ОАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Кинеф».