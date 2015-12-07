Минпромторг предложил размельчать и превращать в смесь нелегальную одежду

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, в ведомстве разработали два пакета поправок для борьбы с продукцией, ввозимой с нарушением таможенных правил. Если до сих пор конфискованную одежду надо было сначала переводить в собственность государства, то с принятием поправок уничтожать изъятые товары можно будет уже после решения суда.

По словам Евтухова, поправки позволят не хранить конфискованные товары на складах, откуда те либо возвращались в страну происхождения, либо поступали на так называемые распродажи таможенного конфиската. Благодаря инициативе Минпромторга задержанную одежду можно будет размельчать и захоранивать либо применять в качестве вторсырья в других отраслях (например, в строительных смесях). Сжигать, по словам чиновника, ее не будут.

В Ассоциации текстильщиков России изданию сообщили, что по итогам 2014 года рынок ввозимых товаров легкой промышленности составил $23 млрд, из них $9 млрд пришлось на контрабанду и контрафакт, а в качестве пошлин страна недополучила $1 млрд. При этом уровень контрабанды и контрафакта в других странах составляет максимум 2%, подсчитали эксперты.

По словам главы ассоциации Шамхала Ильдарова, достаточно уничтожить продукцию на $10 млрд, чтобы полностью решить проблему контрафакта.