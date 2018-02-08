Как научиться заключать сделки осознанно?

Трейдинг, причем серьезное отношение к торговле на бирже. Важно еще на старте занять правильную позицию, чтобы удачно прийти к финишу. С понимания этой простой истины начинался путь успешных трейдеров, которые относились к своему занятию как бизнесу. Второй шаг – они научились заключать сделки осознанно, и этому может научиться каждый желающий.

Мой трейдинг – мой бизнес

Заниматься делом, которое приносит прибыль, лежит в основе понимания бизнеса, как коммерческого или предпринимательского вида деятельности. В мире фондовых бирж, акций, драгметаллов и других разновидностей активов, где у каждого есть шанс зарабатывать собственным умом, таким делом считается трейдинг или биржевая торговля.

планирование, неопределенность, стартовый капитал, риск, расходы, возможные убытки, налоги.

Дополнить список общего между бизнесом и трейдингом может необходимость получения специальных знаний, понимание, что придется немало работать и потратить время. Со старта не бывает легко ни в бизнесе, ни в трейдинге, и все же путь к успеху осилит тот, кто сделал выбор и начал действовать.

Вывод: трейдинг как хобби – дорого, потому что нет вовлеченности и отношение к делу поверхностное; как работа – странно, потому как стабильную зарплату он не обещает; как бизнес – верно.

Факторы успеха, или первые шаги к осознанным сделкам

Определиться с целью и начать действовать – это хорошо, сделать же старт отличным помогает попутный ветер. Что в бизнесе, что в торговле на бирже успеху сопутствует ряд факторов, которые на 90% зависят от особенностей личности. Успех в трейдинге основывается на сочетании следующих компонентов:

дисциплина (влияет на эффективность, достижение цели);

планирование (помогает оптимально распределять ресурсы, влияет на мотивацию);

упорная работа (превращает желаемое в реальность);

отслеживание тренда (способствует принятию решения).

Уже воспринимаете трейдинг как полноценный бизнес? Если все еще есть сомнения, то либо предпринимательская деятельность не вызывает симпатии, либо присутствует неуверенность в собственных силах. Причиной может служить и недостаток информации, что легко поправимо при наличии доступа в интернет.

Сколько у меня свободного времени? Смогу ли я работать и учиться одновременно?

Каково мое отношение к риску?

Есть ли у меня свободные деньги (стартовый капитал), которыми можно рисковать?

Как к моему занятию трейдингом отнесется семья? Будет ли у меня поддержка?

Насколько я дисциплинированный человек?

Как стресс влияет на меня?

Что я ожидаю от трейдинга и насколько мои ожидания реалистичны?

Своеобразный тест покажет уровень внутреннего настроя, поможет выявить главную мотивацию, оценить активы и развеет миф, что трейдинг – это легко. Посмотрите на свои ответы, которые демонстрируют: какие важные сферы жизни и насколько их затрагивает биржевая торговля.

Факт: Не стоит поддаваться влиянию еще одного стереотипа, что трейдинг – это мужское дело. Женщины в мире биржевой торговли успешны не меньше, потому что не подвержены тщеславию и не упускают деталей, например, кто будет оплачивать счета.

Как сделать трейдинг прибыльным?

Правильный вопрос, с которого начинается поиск и создание собственной торговой стратегии. И тут снова развилка, где каждому придется выбирать дальнейший путь. Материалов (книг, статей, блогов, бесплатных вебинаров) на просторах интернета достаточно, что и подталкивает многих самостоятельно заниматься обучением трейдингу. Но мы помним, что занятие биржевой торговлей – это бизнес, а в нем фактор времени играет значимую роль. Пока по крупицам будет собрано действительно что-то полезное, систематизировано и набито шишек, придется потратить много времен и упадет мотивация.

Есть другое направление – пройти обучение трейдингу под руководством профессионала. Такая возможность доступна в Школе трейдинга Александра Пурнова, где новичок может начать с нуля в курсе «На СТАРТ» и продвинуться в своем развитии до уровня «читать рынок, как профи». Аргумент в пользу экономии денег, как преимущество самостоятельного обучения, теряет значимость. Трейдинг – это про умение зарабатывать деньги своим умом, в Школе Александра Пурнова новичков этому обучают после первых лекций стартового курса.