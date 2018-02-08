Как научиться заключать сделки осознанно?
Финансовый рынок не терпит суеты. Войти в мир денег может каждый, достигать вершин прибыли и процветания способны единицы. Что же помогает этим людям достигнуть цели и заработать большие деньги?
Трейдинг, причем серьезное отношение к торговле на бирже. Важно еще на старте занять правильную позицию, чтобы удачно прийти к финишу. С понимания этой простой истины начинался путь успешных трейдеров, которые относились к своему занятию как бизнесу. Второй шаг – они научились заключать сделки осознанно, и этому может научиться каждый желающий.
Мой трейдинг – мой бизнес
Заниматься делом, которое приносит прибыль, лежит в основе понимания бизнеса, как коммерческого или предпринимательского вида деятельности. В мире фондовых бирж, акций, драгметаллов и других разновидностей активов, где у каждого есть шанс зарабатывать собственным умом, таким делом считается трейдинг или биржевая торговля.
- планирование,
- неопределенность,
- стартовый капитал,
- риск,
- расходы,
- возможные убытки,
- налоги.
Дополнить список общего между бизнесом и трейдингом может необходимость получения специальных знаний, понимание, что придется немало работать и потратить время. Со старта не бывает легко ни в бизнесе, ни в трейдинге, и все же путь к успеху осилит тот, кто сделал выбор и начал действовать.
Вывод: трейдинг как хобби – дорого, потому что нет вовлеченности и отношение к делу поверхностное; как работа – странно, потому как стабильную зарплату он не обещает; как бизнес – верно.
Факторы успеха, или первые шаги к осознанным сделкам
Определиться с целью и начать действовать – это хорошо, сделать же старт отличным помогает попутный ветер. Что в бизнесе, что в торговле на бирже успеху сопутствует ряд факторов, которые на 90% зависят от особенностей личности. Успех в трейдинге основывается на сочетании следующих компонентов:
- дисциплина (влияет на эффективность, достижение цели);
- планирование (помогает оптимально распределять ресурсы, влияет на мотивацию);
- упорная работа (превращает желаемое в реальность);
- отслеживание тренда (способствует принятию решения).
Уже воспринимаете трейдинг как полноценный бизнес? Если все еще есть сомнения, то либо предпринимательская деятельность не вызывает симпатии, либо присутствует неуверенность в собственных силах. Причиной может служить и недостаток информации, что легко поправимо при наличии доступа в интернет.
- Сколько у меня свободного времени? Смогу ли я работать и учиться одновременно?
- Каково мое отношение к риску?
- Есть ли у меня свободные деньги (стартовый капитал), которыми можно рисковать?
- Как к моему занятию трейдингом отнесется семья? Будет ли у меня поддержка?
- Насколько я дисциплинированный человек?
- Как стресс влияет на меня?
- Что я ожидаю от трейдинга и насколько мои ожидания реалистичны?
Своеобразный тест покажет уровень внутреннего настроя, поможет выявить главную мотивацию, оценить активы и развеет миф, что трейдинг – это легко. Посмотрите на свои ответы, которые демонстрируют: какие важные сферы жизни и насколько их затрагивает биржевая торговля.
Факт: Не стоит поддаваться влиянию еще одного стереотипа, что трейдинг – это мужское дело. Женщины в мире биржевой торговли успешны не меньше, потому что не подвержены тщеславию и не упускают деталей, например, кто будет оплачивать счета.
Как сделать трейдинг прибыльным?
Правильный вопрос, с которого начинается поиск и создание собственной торговой стратегии. И тут снова развилка, где каждому придется выбирать дальнейший путь. Материалов (книг, статей, блогов, бесплатных вебинаров) на просторах интернета достаточно, что и подталкивает многих самостоятельно заниматься обучением трейдингу. Но мы помним, что занятие биржевой торговлей – это бизнес, а в нем фактор времени играет значимую роль. Пока по крупицам будет собрано действительно что-то полезное, систематизировано и набито шишек, придется потратить много времен и упадет мотивация.
Есть другое направление – пройти обучение трейдингу под руководством профессионала. Такая возможность доступна в Школе трейдинга Александра Пурнова, где новичок может начать с нуля в курсе «На СТАРТ» и продвинуться в своем развитии до уровня «читать рынок, как профи». Аргумент в пользу экономии денег, как преимущество самостоятельного обучения, теряет значимость. Трейдинг – это про умение зарабатывать деньги своим умом, в Школе Александра Пурнова новичков этому обучают после первых лекций стартового курса.
Вырабатывайте в себе мышление трейдера и бизнесмена. Ведь это странно, что люди мало думают, когда тратят деньги на развлечения, вещи, и много – когда вопрос касается образования. Что будет продаваться и как это делать – детали сделки, учитесь заключать их осознанно. Со временем трейдинг для вас станет больше, чем бизнес, потому что его можно продать или купить, а приобретенные навыки в биржевой торговле останутся при вас.