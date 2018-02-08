НП «Солидарность» может быть привлечен за угрозу судье из Нижнего Тагила (ВИДЕО)
Представители НП «Солидарность» допустили выражения в форме угроз судье, рассматривавшей дело по иску к УВЗ. В ходе судебного заседания 7 февраля независимый профсоюз «Солидарность» не сумел обоснованно доказать свою позицию по иску от имени 25 рабочих литейного цеха завода.
По информации следивших за процессом наблюдателей, НП «Солидарность» не был достаточно подготовлен к заседанию, не мог аргументировано доказать позицию стороны и предоставить суду документы по нормам судопроизводства.
В ходе заседания представителем независимого профсоюза было принято решение изменить исковые требования к УВЗ и составить новый иск. Иск судом принят не был.
Из источников редакции стало известно, что во время перерыва НП «Солидарность» в коридоре озвучили угрозу судье Дзержинского районного суда. Угрозы услышала секретарь суда, доложила об этом и судья внесла это в протокол заседания.
Фото: Накануне.RU, 7 февраля, 2018 г.
Источник редакции сообщил, что юристы Уралвагонзавода готовят обращение в УВД и прокуратуру о возбуждении уголовного дела по факту угроз судье.
В настоящее время Уралвагонзаводом готовится обращение в правоохранительные органы по существу возможных непроцессуальных действий представителя НП «Солидарность» в отношении федерального судьи Марины Каракаш сообщил собеседник редакции.
Видео: УралВагонЗавод, 8 февраля, 2018 г.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru