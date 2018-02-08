НП «Солидарность» может быть привлечен за угрозу судье из Нижнего Тагила (ВИДЕО)

По информации следивших за процессом наблюдателей, НП «Солидарность» не был достаточно подготовлен к заседанию, не мог аргументировано доказать позицию стороны и предоставить суду документы по нормам судопроизводства.

В ходе заседания представителем независимого профсоюза было принято решение изменить исковые требования к УВЗ и составить новый иск. Иск судом принят не был.

Из источников редакции стало известно, что во время перерыва НП «Солидарность» в коридоре озвучили угрозу судье Дзержинского районного суда. Угрозы услышала секретарь суда, доложила об этом и судья внесла это в протокол заседания.

Фото: Накануне.RU, 7 февраля, 2018 г.

Источник редакции сообщил, что юристы Уралвагонзавода готовят обращение в УВД и прокуратуру о возбуждении уголовного дела по факту угроз судье.

В настоящее время Уралвагонзаводом готовится обращение в правоохранительные органы по существу возможных непроцессуальных действий представителя НП «Солидарность» в отношении федерального судьи Марины Каракаш сообщил собеседник редакции.

Видео: УралВагонЗавод, 8 февраля, 2018 г.