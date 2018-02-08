Три кита Вашего успеха в мире биткоин-инвестиций

Наше сотрудничество с клиентами нашей биржи осуществляется на базе трех главных принципов. Имя этим «трем китам» - Простота, Эффективность и Высокая степень безопасности сделок. При этом свято соблюдаются все остальные принципы, свойственные операциям с биткоинами – такие, анонимность участников биржи, высокая степень безопасности личных данных их участников и их активов.

Кит первый: Простота

Простота и интуитивная понятность всех процессов – от регистрации до ведения торгов участниками биржи – является первым краеугольным камнем существования нашего сервиса.

Всего пять заполненных полей и несколько кликов мышью с активацией профиля на электронной почте – и Вы уже являетесь участником процесса. Следуя простым инструкциям, Вы можете пополнить личный банковский счет в Crypto Capital множеством различных способов, используя для этого любую из 30 различных фиатных валютах мира!

Торговать криптовалютами на GetBTC – это также просто! Вам нужно только сформировать заявку на интересующие пары валют по универсальной форме и выставить ее на торги. Не менее прост и удобен и вывод криптовалют на личный счет.

Кит второй: Эффективность

Мы предоставим в Ваше распоряжение не только необходимые знания и навыки онлайн-торговли криптовалютами, но также широкий арсенал эффективных блокчейн-инструментов (к примеру, таких, как автоматические торги на базе пользовательской задачи). Все это позволит Вам достичь желаемого результата при меньших затратах времени, средств и усилий.

Кит третий: Безопасность

Биржевая платформа GetBTC создана с учетом высоких стандартов безопасности. Многоуровневая система защиты доступа к аккаунту и счетам – лишь «верхушка айсберга» внедренных решений, которые уже успели оценить наши многочисленные клиенты. Доказательством этого служит ежедневный объем торгов на нашей бирже, который составляет 15 млн.рублей, а число ее участников достигает 100000 человек.

GetBTC - Ваш негасимый маяк в мире биткоин-инвестиций! Попробуйте себя в роли трейдера и инвестора!