Посредница из Нижнего Тагила не заплатила более 100 тысяч рублей подрядчику за размещение рекламы клиентов (ФОТО)

По данным системы СПАРК, Екатерина Сухарева является владелицей 50% ООО «ТагилОН». С июля 2015 года по декабрь 2016 года заключала контракты с ООО «Агентство Рекламных Технологий» на размещение рекламы своих клиентов. Также она вносила оплату в кассу или перечисляла на расчетный счет деньги за оказанные услуги по изготовлению и размещению рекламной информации в СМИ.

Однако, по словам представителей ООО «АРТ», в конце 2016 года поступления средств за уже оказанные услуги прекратились.

Полиция Нижнего Тагила изучила материалы от заявителя, но дело открыто не было:

Проведена проверка, состава преступления не обнаружено сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Однако пострадавшие не согласились с решением правоохранителей и обратились в прокуратуру. Прокуратура вернула дело в работу. Как сообщил TagilCity.ru заместитель директора по безопасности компании Олег Леонардович Сакс, пострадавшая сторона будет добиваться возбуждения уголовного дела.

Есть к тагильской предпринимательнице претензии и у других бизнесменов. Так, на сайте компании регулярно размещаются скопированные статьи без ссылок на первоисточники: ресурс замечен в нарушении авторских прав как СМИ Нижнего Тагила, так и федеральных изданий - телеканала «RT на русском», РИА Новости и других.

Екатерина Сухарева, фото из соцсетей.