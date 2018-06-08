Детская технологическая лаборатория будет создана в Нижнем Тагиле к 2024 году
Применение новых технологий в городском образовании обсудили 8 июня в администрации Нижнего Тагила.
Продвижению технологии в Нижнем Тагиле будет уделено значительное внимание. В рамках направления развития все дети Нижнего Тагила начнут осваивать современные технологические новинки и робототехнику, используя на уроках 3D принтеры и сканеры. Также создадутся мобильные учебно-производственные комбинаты, с помощью которых ребята в своих школах, детских садах и на удаленных территориях пройдут курсы ранней профориентации.
Планируется создание лабораторий по программе JuniorSkills. Эта программа ранней профориентации и состязаний школьников в профессиональном мастерстве, которая позволит юным тагильчанам не только успешно конкурировать со сверстниками из других городов, но и создаст необходимый кадровый потенциал для градообразующих предприятий, сообщает пресс-служба Нижнего Тагила.
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