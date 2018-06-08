Плата за коммунальные услуги поднимется в Нижнем Тагиле с 1 июля

Плата за теплоэнергию повысится на 4-5 %, в зависимости от поставщика услуг. Тариф за холодную воду возрастет с 20,33 до 20,93 руб./м3. За газ придется платить 5,32 руб./м3 вместо 4,98 руб./м3.