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Плата за коммунальные услуги поднимется в Нижнем Тагиле с 1 июля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Плата за коммунальные услуги поднимется в Нижнем Тагиле с 1 июля

8 июня, 19:45Экономика
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