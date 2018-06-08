Плата за коммунальные услуги поднимется в Нижнем Тагиле с 1 июля
8 июня, 19:45Экономика
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С 1 июля в Нижнем Тагиле на 7% поднимется плата за услуги ЖКХ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Региональная энергетическая комиссия одобрила новые расценки на тарифы ЖКХ.
Плата за теплоэнергию повысится на 4-5 %, в зависимости от поставщика услуг. Тариф за холодную воду возрастет с 20,33 до 20,93 руб./м3. За газ придется платить 5,32 руб./м3 вместо 4,98 руб./м3.
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Кроме того, с 1 июля возрастет оплата жилищных услуг.
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Фото: АН «Между строк»
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