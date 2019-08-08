«От пивоварен до санок». «Новые известия» рассказали о побочной продукции Роскосмоса

По словам ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта подобное производство — традиция.

Ещё в советские времена они были обязаны производить ширпотреб. В СССР порядка 60% машиностроения было занято выпуском военной продукции. Например, Центр Хруничева выпускал санки и лыжные палки. Но в СССР такой подход был самым быстрым вариантом обеспечить людей товарами повседневного пользования. Сегодня же я не вижу причин вот этого воспроизводства Советского союза. Рогозин вполне молодой человек, но синдром Советского союза поразил и его,цитируют «Новые Известия» Эйсмонта.

Фото: https://newizv.ru

Эксперт издания кандидат технических наук Вадим Лукашевич эту практику раскритиковал.

Задачи Роскосмоса оговорены в законе о космической деятельности. И там нет ни запорного оборудования, ни трамваев. Это не основное и не главное. Докладывать об этом президенту или пиариться так — просто глупо. Трамваями и прочим можно заниматься дополнительно, но это не профильная деятельность. Если, например, у меня есть банк, в холле которого стоит аппарат по продаже кофе, я же не буду отчитываться о результатах продажи кофе, заявил он «Новым известиям».

Как пишут журналисты, мировая практика показывает, что предприятия, занимающиеся своим делом, оказываются эффективнее тех, которые берутся за всё подряд, и к тому же «гражданская» продукция с использованием высоких технологий выходит дороже, чем у конкурентов: трактор, работающий в поле космические примочки только дороже сделают.

Собеседники издания считают, что такая политика может быть пиаром-ходом главы Росокосмоса Дмитрия Рогозина, но, по их мнению, не слишком удачным.