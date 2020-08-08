На автовокзале в Нижнем Тагиле появятся контрольно-пропускные пункты за 4 млн рублей

В январе 2020 года на автовокзале в Нижнем Тагиле начали тестировать новую установленную систему безопасности за 29 миллионов рублей. Средства на ее приобретение были выделены из областного бюджета. Теперь на входе дежурят несколько охранников, а пассажиры проходят через металлодетектор. Кроме того, на платформу теперь выйти могут только те, кто приобрел билет. На билеты наносятся специальные штрих-коды, а на пропускном пункте установлен прибор для определения уровня радиации и интроскоп для «просвечивания» багажа.