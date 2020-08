На автовокзале в Нижнем Тагиле появятся контрольно-пропускные пункты за 4 млн рублей

ГУП «Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта» объявило конкурс по поиску подрядчика на обустройство двух контрольно-пропускных пунктов на территории автовокзала в Нижнем Тагиле.

Согласно конкурсной документации требуется оснащение здания автовокзала специально-оборудованными помещениями. В частности, необходимо обустройство контроль-пропускного пункта при входе в здание автовокзала и еще одного при выходе из здания на перрон. В частности, требуется выполнить демонтаж железобетонных опор, сетчатых ограждений, ворот, бетонного фундамента, а также тротуаров при помощи отбойных пневматических молотков. Кроме того, должны быть демонтированы щебеночные основания и железобетонные покрытия, кабель, прожектор и автоматический шлагбаум. Далее исполнитель должен устроить бетонные основания, щебеночный слой, установить железобетонные опоры и уложить или пропитать щебеночное покрытие битумной эмульсией. Также требуется установка ограждений и ворот с раздвижными или распашными калитками, бортиков, обустройство водосбросных сооружений с проезжей части, тротуаров, замена люков, колодцев и камер. Начальная стоимость контракта составляет почти четыре миллиона рублей. Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 17 августа. Работы должны стартовать с даты заключения контракта, а срок завершения установлен не позднее 21 декабря 2020 году. В январе 2020 года на автовокзале в Нижнем Тагиле начали тестировать новую установленную систему безопасности за 29 миллионов рублей. Средства на ее приобретение были выделены из областного бюджета. Теперь на входе дежурят несколько охранников, а пассажиры проходят через металлодетектор. Кроме того, на платформу теперь выйти могут только те, кто приобрел билет. На билеты наносятся специальные штрих-коды, а на пропускном пункте установлен прибор для определения уровня радиации и интроскоп для «просвечивания» багажа.

