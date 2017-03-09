Биткоин – валюта будущего (ФОТО)

За биткоины можно купить что угодно в интернете: как за рубли, так же за доллары или евро. С их помощью можно торговать на биржах.

Обмен электронных денег с помощью биткоинов является самым быстрым и выгодным. Он может осуществляться через любые электронные кошельки и платежные системы.

Биткоины – современная децентрализованная валюта, которую можно моментально переслать в любую точку мира абсолютно в любое время суток 7 дней в неделю 365 дней в году. Ее перевод осуществляется без выходных и любых других ограничений.

Биткоины все активнее стали входить в жизнь людей, так имеют несколько отличительных преимуществ, которых не имеют банки.

Несомненные аргументы в пользу биткоинов

Независимость от банков и отсутствие контроля со стороны государств

Это исключает лимиты на снятие денежных средств и задержку переводов.

Безопасность и полная анонимность

При совершении транзакции персональные данные пользователя не передаются: их знает только сам человек, который совершает с ними действие.

Цена переводов

Все транзакции с биткоинами проводятся абсолютно бесплатно, без всяких комиссий. Банки, в свою очередь, совершают переводы с взиманием, порой, безмерных %.

Уверенность в его надежности

Это основывается на том, что приватный ключ никому не сообщается. Только пользователь знает его. Его подбор может занять десятки тысяч лет, ведь один и тот же биткоин можно потратить только 1 раз. И каждая транзакция требует не менее 6 подтверждений.

Абсолютная самостоятельность и свобода

Биткоин является по-настоящему всемирной денежной единицей, которая не привязана ни к какой стране, а потому не зависит от законов и правил какого-либо государства. На нее не действуют никакие запреты.

Из истории биткоина

Начало криптовалюте положено Сатоши Накамото в 2008 году. В настоящее время уже уверенно можно сказать: мир уже никогда не станет прежним. Он разделился на «до Биткоина» и «после».

Использование криптовалюты, чем является биткоин, не является нарушением закона. Многие страны мира уже признали биткоин, как самостоятельную денежную единицу, и успешно используют ее.

Например, в Германии получили распространение магазины, где оплата происходит за счет криптовалюты, а также существуют автоматы, выдающие биткоины.